Более 20% одиннадцатиклассников в Татарстане окончили школу с медалью

Более 20% одиннадцатиклассников в Татарстане и еще 10 регионах России окончили школу с медалью. Каждый четвертый ученик стал медалистом в Башкортостане и Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.
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