Пентагон заявил об отправке в Россию тысяч военных КНДР

АндрейБорков

А в чем проблема? Если даже и отправили, что с того? Это исключительно внутренние дела РФ и КНДР, какое собачье дело пентагона, США и прочей шлоебени? Вчера в Брянской области замочили америкосовского рейнджера, на Российской земле замочили и ни его одного. Вмести с америкосом и пшеки и папуасы канадские и разной твари западной даже не по паре! По этому на подобные предъявы лошадиные со стороны америкосов, англосаксов, евро-гейцев следует отвечать односложно и конкретно - см. картинку.