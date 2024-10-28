Власти КНДР якобы отправили около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон заявил об отправке в Россию тысяч военных КНДР
Комментарии
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АндрейБорков
А в чем проблема? Если даже и отправили, что с того? Это исключительно внутренние дела РФ и КНДР, какое собачье дело пентагона, США и прочей шлоебени? Вчера в Брянской области замочили америкосовского рейнджера, на Российской земле замочили и ни его одного. Вмести с америкосом и пшеки и папуасы канадские и разной твари западной даже не по паре! По этому на подобные предъявы лошадиные со стороны америкосов, англосаксов, евро-гейцев следует отвечать односложно и конкретно - см. картинку.
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13 час.
Влад Владимиров
Так бы эта Сабрина Сингх "заботилась" о тех иностранцах, кто уже служит в ВСУ... А то подобный однобокий подход к этому не вписывается в ее тут убеждения. Подобного, как говорят: "дурака включать" здесь , в принципе, прекрасно же и я могу...))) Вот, только ей это покажется тут уже простейшим наваждением...
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11 час.
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