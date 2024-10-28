Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Что там... в небе Сирии делают американские самолеты?  МОЖЕТ БЫТЬ РАСПЫЛЯТЬ ЧТО-ТО ПО КУРСУ ИХ СЛЕДОВАНИЯ... КАК така...Poseidon едва не ...
  • ольга решетникова
    Ну и какая разница? Прилетела, припарковали у помойки, дорожку не постелили.... Никто не встретил - потому что не хот...Захарова высказал...
  • Михаил Гринжук
    эта дура с куриными мозгами ни в одной стране на хрен не нужнаМИД ФРГ высказалс...

Пентагон заявил об отправке в Россию тысяч военных КНДР

Пентагон заявил об отправке в Россию тысяч военных КНДР

Власти КНДР якобы отправили около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А в чем проблема? Если даже и отправили, что с того? Это исключительно внутренние дела РФ и КНДР, какое собачье дело пентагона, США и прочей шлоебени? Вчера в Брянской области замочили америкосовского рейнджера, на Российской земле замочили и ни его одного. Вмести с америкосом и пшеки и папуасы канадские и разной твари западной даже не по паре! По этому на подобные предъявы лошадиные со стороны америкосов, англосаксов, евро-гейцев следует отвечать односложно и конкретно - см. картинку.
Ответить
13 час.
Влад Владимиров
Так бы эта Сабрина Сингх &quot;заботилась&quot; о тех иностранцах, кто уже служит в ВСУ... А то подобный однобокий подход к этому не вписывается в ее тут убеждения. Подобного, как говорят: &quot;дурака включать&quot; здесь , в принципе, прекрасно же и я могу...))) Вот, только ей это покажется тут уже  простейшим наваждением...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх