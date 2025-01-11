Рори Маккан заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Найдена замена покойному Рэю Стивенсону во втором сезоне сериала Disney+ «Асока». Согласно THR, роль бывшего джедая Бэйлана Сколла перешла к шотландскому актеру Рори Маккану, запомнившемуся зрителям образом Пса в «Игре престолов».
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