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Рори Маккан заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Рори Маккан заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Найдена замена покойному Рэю Стивенсону во втором сезоне сериала Disney+ «Асока». Согласно THR, роль бывшего джедая Бэйлана Сколла перешла к шотландскому актеру Рори Маккану, запомнившемуся зрителям образом Пса в «Игре престолов».

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