Петровский парк
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Петровский парк

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«Общественное пространство для всех», — Дарья Борисова встретилась с жителями Войковского района

«Общественное пространство для всех», — Дарья Борисова встретилась с жителями Войковского района

Упражнения для всех возрастов подготовлены при участии спортивных врачей и инструкторов Спортивная программа марафона «Дарите время семье», который проходит до 30 ноября, не только поможет оставаться энергичным, активным и здоровым в любом возрасте, но и показывает, как занятия спортом укрепляют семейные связи, учат находить развлечения, которые интересны всем, рассказала Ольга Зайцева на встрече с активными жителями района Молжаниновский.

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