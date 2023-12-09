Боевики ВСУ избили пожилого мужчину в Херсоне

Военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувшую пятницу около 10:00 у дома по адресу: улица Богородицкая, 101, произошло избиение горожанина двумя украинскими боевиками.
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