Как моментально поставить на колени воинственную Европу? Генерал Гурулёв дал подсказку

Лишить Европиндоию всего, всех ресурсов включая (газ и нефть), пшеницы, ядерных блоков на АЭС и тогда они начнут проклинать тех кто их втровил в эту войну.

Если известно как можно в одночасье поставить Европу раком, то почему этого не делается? Почему погибают наши военные и мирные, почему фашистская мразь зашла в курскую область, почему бомбят Белгородчину и Брянщину?

Alex Nемо

Потому что у бывшего генерала Гурулёва за многие годы сидения в мягком депусратском кресле размякли мозги и развился старческий маразм. Он считает что США и Британия не будут вмешиваться в соответствии с соглашениями и уставом НАТО, если Россия нанесёт удар по одному, далеко не самому большому члену НАТО. Либо он не понимает нынешнюю политическую ситуацию в США и Британии, либо я прав насчёт маразма. Хоть то, хоть другое, говорит о его некомпетентности и необходимости немедленно отправлять его на заслуженный покой!