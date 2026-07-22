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Anthropic выплатит $1,5 млрд за данные для обучения ИИ — это крупнейшее соглашение по авторским правам в США

Anthropic выплатит $1,5 млрд за данные для обучения ИИ — это крупнейшее соглашение по авторским правам в США

Суд утвердил компенсацию по иску писателей, чьи произведения компания использовала через теневые библиотеки для обучения модели Claude: выплаты получат владельцы около 500 000 книгСтало известно о решении Федерального суда США, который утвердил выплату Anthropic на $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав при обучении ИИ-моделей.

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