Anthropic выплатит $1,5 млрд за данные для обучения ИИ — это крупнейшее соглашение по авторским правам в США

Суд утвердил компенсацию по иску писателей, чьи произведения компания использовала через теневые библиотеки для обучения модели Claude: выплаты получат владельцы около 500 000 книгСтало известно о решении Федерального суда США, который утвердил выплату Anthropic на $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав при обучении ИИ-моделей.