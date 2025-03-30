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Украинский боевик сбежал от военных ВС России на детском велосипеде

Украинский боевик сбежал от военных ВС России на детском велосипеде

Очевидцы рассказали о боевике ВСУ, который сбежал на детском велосипеде от ВС России.Боевик ВСУ сбежал от бойцов Вооруженных сил России на детском велосипеде.

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