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Царьград

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Каприн: Прививку от гриппа можно сделать во время лечения рака

Каприн: Прививку от гриппа можно сделать во время лечения рака

Главный онколог Андрей Каприн сообщил, что вакцинация против гриппа возможна при лечении рака. Время прививки следует согласовать с врачом.

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