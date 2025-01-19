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Воронежские новости

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Более сотни воронежцев пришли за крещенской водой в один из храмов

Более сотни воронежцев пришли за крещенской водой в один из храмов

На месте стоят две машины с той самой освященной водой. Вполне возможно, что в моменте здесь находятся 300-400 человек, а может и больше!У церкви иконы Божией Матери Всецарица на улице Шишкова около сотни воронежцев стоят в огромных очередях за крещенской водой, а у храма Андрея Первозванного на Хользунова более сотни верующих создали толпу.

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