Более сотни воронежцев пришли за крещенской водой в один из храмов

На месте стоят две машины с той самой освященной водой. Вполне возможно, что в моменте здесь находятся 300-400 человек, а может и больше!У церкви иконы Божией Матери Всецарица на улице Шишкова около сотни воронежцев стоят в огромных очередях за крещенской водой, а у храма Андрея Первозванного на Хользунова более сотни верующих создали толпу.