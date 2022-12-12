Один из игроков Аргентины сказал, что они «сломают Хорватию за 60 минут». План команды Скалони – провоцировать соперников (Jutarnij List)

Сборная Аргентины собирается провоцировать игроков Хорватии в полуфинале ЧМ-2022. Как утверждает хорватская газета Jutarnij List, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма.