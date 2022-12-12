Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    И какого оно пола?Если её в общую женскую камеру это одно,а если оно в общую мужскую и с паханом?Вид был бы потрясающ...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Alexander LIFANOV
    Без дредов, в нечеловеческих условиях... М...дак тупоголовый. Ее бы как Бута содержать надо было.Энтони Дэвис: «Бр...
  • Валентин Щербаков
    Футбольная сборная нацистских извращенцев-педерастов, до чего докатились...Флика не уволят и...

Один из игроков Аргентины сказал, что они «сломают Хорватию за 60 минут». План команды Скалони – провоцировать соперников (Jutarnij List)

Один из игроков Аргентины сказал, что они «сломают Хорватию за 60 минут». План команды Скалони – провоцировать соперников (Jutarnij List)

Сборная Аргентины собирается провоцировать игроков Хорватии в полуфинале ЧМ-2022. Как утверждает хорватская газета Jutarnij List, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх