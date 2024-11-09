Зеленский устроил истерику в Венгрии и демонстративно отказался от подписания соглашения с Орбаном

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Откуда такие подонки  примитивные, как ты, берутся?.А, мразь смердящая*?...Что бесишься?  Али  женщины  на тебя, импотента, положили?
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13 час.
Семен Демин
Это сложно.
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10 час.
Балу -
Мда... &quot;Россия ценит только деньги, поэтому отдайте их нам&quot;... Он в самом деле идиот или наркозависимость его уже далеко не отпускает?... и ведь есть идиоты, которые воспринимают его если и не всерьез, то, по крайней мере, молча... Те же прибалтийские мопсы по всем балтийским берегам...
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8 час.

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