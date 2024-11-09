Зеленский устроил истерику в Венгрии и демонстративно отказался от подписания соглашения с Орбаном

Балу -

Мда... "Россия ценит только деньги, поэтому отдайте их нам"... Он в самом деле идиот или наркозависимость его уже далеко не отпускает?... и ведь есть идиоты, которые воспринимают его если и не всерьез, то, по крайней мере, молча... Те же прибалтийские мопсы по всем балтийским берегам...