И хочется, и колется: На саммите ЕС не решились на разграбление русских активов

Европейские лидеры не смогли утвердить окончательное решение по замороженным активам России.Лидеры Европейского Союза так и не смогли принять решение по использованию доходов от замороженных русских активов в пользу Киева.
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