«Динамо» не заинтересовано в Тикнизяне. Личка остановил выбор на вингере «Крузейро» Гомесе (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, главный тренер Марцел Личка остановил выбор на вингере «Крузейро» Артуре Гомесе, который в течении ближайшей недели должен присоединится к «Динамо».
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