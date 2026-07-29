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Мода и Шоу-бизнес

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Дмитриенко впервые заговорил о свадьбе с Пересильд

Дмитриенко впервые заговорил о свадьбе с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко впервые заговорил о свадьбе с актрисой Анной Пересильд. Как сообщает Super.ru, во время совместного стрима с блогером Бустером артист заявил, что решение о бракосочетании должно приниматься с легкостью и уверенностью.

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