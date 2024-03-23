86-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась денег, пытаясь инвестировать

Сразу пятеро нижегородцев стали жертвами мошенников, пытаясь подзаработать. Так, 86-летняя жительница Московского района повелась на звонки неизвестных с обещаниями разбогатеть, переходила по ссылкам, устанавливала приложения.
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