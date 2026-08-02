Театр абсурда
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Театр абсурда

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Аномальная жара "добивает" сельское хозяйство Европы: дорогие удобрения и экологические требования сделали свое дело

Аномальная жара "добивает" сельское хозяйство Европы: дорогие удобрения и экологические требования сделали свое дело

Июнь 2026 года войдет в учебники истории не как время летнего отдыха, а как точка невозврата для европейского агропромышленного комплекса.

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