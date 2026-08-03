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За рулем

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BYD решил потеснить «японцев» у них дома: представлен новый экономичный кей-кар

BYD решил потеснить «японцев» у них дома: представлен новый экономичный кей-кар

На японском рынке появился BYD Racco – и это не просто очередная электрическая малолитражка. Китайский кей-кар уже успел навести шороху, ведь его характеристик хватает, чтобы напрямую угрожать местным бестселлерам.

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