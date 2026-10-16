Некоторые аспекты заявлений НГШ: тут главное - не забегать вперёд Военные эксперты продолжают обсуждать сегодняшний доклад начальника генерального штаба Валерия Герасимова верховному главнокомандующему.
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