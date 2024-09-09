Прогноз на урожай картофеля-2024 сделали селяне под Новосибирском

Жители Новосибирской области уже делают ставки на этот урожай картофеля в 2024 году. Ситуацию осложнили дожди – из-за них картофель ушел под воду, а также фитофтора – агрономы советовали приступать к копке еще в августе, чтобы не стало хуже.