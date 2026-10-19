“In June, as public opinion on data centers soured, Gov. Greg Abbott took his first big swing at reining in the industry, issuing a round of regulatory recommendations to the Legislature that included his call to end a major tax break for the facilities,” the Texas Tribune reports.
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