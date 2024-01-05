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За рулем

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Уникальные автомобили, способные гонять по воде

Уникальные автомобили, способные гонять по воде

Интригующие новинки – модели Vehigh и Maestry представила бразильская компания Seacar. В отличие от транспортных средств-амфибий, которые работают как на суше, так и на воде, модели Seacar, рассчитанные на двух человек, на самом деле являются скоростными катерами, ловко прикидывающимися автомобилями.

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