Уникальные автомобили, способные гонять по воде

Интригующие новинки – модели Vehigh и Maestry представила бразильская компания Seacar. В отличие от транспортных средств-амфибий, которые работают как на суше, так и на воде, модели Seacar, рассчитанные на двух человек, на самом деле являются скоростными катерами, ловко прикидывающимися автомобилями.