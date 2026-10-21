До 344 тыс. новых рабочих мест может недополучить Европа из-за смягчения требований к автомобильной отрасли, согласованного Германией и Францией, следует из исследования Института Фраунгофера, сообщает 21 октября редакционная сеть Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
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