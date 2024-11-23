ОТРК «Искандер» уничтожил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, заявили в Минобороны России. «В результате точного ракетного удара уничтожены один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.