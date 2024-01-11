В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут бывший муниципальный служащий и застройщик, обвиняемые в хищении бюджетных денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бывшего заместителя главы Мариинского муниципального округа – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа и 45-летнего застройщика.
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