ВС РФ продвинулись в районе Прогресса и вышли на окраины Лозоватского на Покровском направлении Российская армия продолжает освобождение оккупированной части Донецкой Народной Республики.
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ВС РФ продвинулись в районе Прогресса и вышли на окраины Лозоватского на Покровском направлении Российская армия продолжает освобождение оккупированной части Донецкой Народной Республики.
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