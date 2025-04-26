Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» эффективно поражают цели противника

Военнослужащие наносят точечные удары по военной технике, артиллерийским орудиям, личному составу, эффективно поражают склады боеприпасов и провизии, лишая противника необходимых ресурсов для ведения боевых действий.
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