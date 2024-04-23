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Гладков: из-за обстрелов и нападений со стороны украинского режима погибли 120 мирных белгородцев

Гладков: из-за обстрелов и нападений со стороны украинского режима погибли 120 мирных белгородцев

Губернатор обнародовал число жителей приграничных населенных пунктов, ставших жертвами ударов ВСУ.За весь период, что Белгородская область подвергается ударам боевиков киевского режима, погибли 120 местных жителей, 11 среди которых – это дети.

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