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Волынец — о штрафах за продажу детям энергетиков: позволят сохранить их здоровье

Волынец — о штрафах за продажу детям энергетиков: позволят сохранить их здоровье

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение ввести штрафы за продажу детям энергетических напитков.

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