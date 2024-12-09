Волынец — о штрафах за продажу детям энергетиков: позволят сохранить их здоровье

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение ввести штрафы за продажу детям энергетических напитков.
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