САУ 2С35 «Коалиция-СВ»: испытания завершаются, производство начато

"Коалиция-СВ" на Красной площади. Фото Минобороны РФ В интересах артиллерии сухопутных войск разработана перспективная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ».
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