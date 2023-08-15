Военное обозрение

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САУ 2С35 «Коалиция-СВ»: испытания завершаются, производство начато

САУ 2С35 «Коалиция-СВ»: испытания завершаются, производство начато

"Коалиция-СВ" на Красной площади. Фото Минобороны РФ В интересах артиллерии сухопутных войск разработана перспективная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ».

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