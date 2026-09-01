Московский метрополитен запустил 10 тематических поездов за семь месяцев

В течение семи месяцев, с января по июль 2026 года, в московском метро появились 10 тематических составов.
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