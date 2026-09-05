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Царьград

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ERT-News: Летчики F-4 Phantom найдены без сознания после крушения

ERT-News: Летчики F-4 Phantom найдены без сознания после крушения

На авиашоу в Греции истребитель F-4 Phantom потерпел крушение. Пилоты, осознав неисправность, направили самолет подальше от зрителей.

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