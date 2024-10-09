1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»

Первый номер драфта-2024 записал на свой счет 18 очков при 7 из 9 с игры, включая 3 из 4 из-за дуги. Вышедший со скамейки тяжелый форвард за 23 минуты также набрал 3 подбора и 2 передачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
Свежие комментарии