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Крымское информационное агентство

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Как будут работать медучреждения Крыма в выходные дни?

Как будут работать медучреждения Крыма в выходные дни?

Минздрав Крыма напомнил о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни. Фото: Гала АмарандоВо всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено: Приём температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00; Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; Динамичное наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения; Забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории; Проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медорганизации; Работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00; «Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни», — сообщили в Минздраве Крыма.

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