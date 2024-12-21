Трамп пригрозил ударить по Москве! Ответ Путина поразил страну

Трамп выиграл президентские выборы в США: почему это ужасно для России! Военкор Александр Коц заявил, что Дональд Трамп, предварительно победивший в выборах президента США, «грозит России своей непредсказуемостью».
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