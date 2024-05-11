SpaceX построит гигантский стартовый комплекс для массовых запусков Starship: ракеты будут взлетать почти каждую неделю

Компания SpaceX собирается построить специализированный стартовый комплекс для своих ракет Starship. Как сообщает Bloomberg, новые мощности разместятся на территории Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.
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