В Берлине подсчитали, во что обошёлся Германии отказ от российского СПГ

Отказ от российского СПГ обошёлся ФРГ более чем в 50 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на Минфин Германии сообщает немецкий таблоид Bild.
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