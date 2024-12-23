Что нашли в филе цыпленка: Роскачество не советует брать – там антибиотики и вода. Кто стал худшим производителем Ольга БезродняяРоскачество проводит регулярные проверки и было обнаружено, что некоторые партии филе цыпленка, поставляемые на рынок, не соответствуют установленным стандартам качества.
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