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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин о СКА: «Ожидаем чуть больше, чем 1-й раунд плей-офф. Хорошо подготовились, подписали новых ребят. Пока движемся вперед уверенно»

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о выступлении команды на старте сезона. Клуб в пяти матчах сезона набрал восемь очков.

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