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Risk of 'extraordinary' coastal El Niño rises in Peru

Peru's climate authorities have raised to 85% the probability that the coastal El Niño phenomenon will reach "extraordinary" intensity between September and January, with expected effects on transportation infrastructure, food production, water supplies and household spending.

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