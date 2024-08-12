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«Вам поможет карта Google»: одесская чиновница ответила недовольным местной «топонимической революцией»

«Вам поможет карта Google»: одесская чиновница ответила недовольным местной «топонимической революцией»

Не прошло и месяца, как в Одесской областной военной администрации Украины соизволили прокомментировать вызвавшее огромный скандал массовое переименование улиц Одессы, сделанное, напомним, не местным горсоветом, который отказался от такого шага, а напрямую, распоряжением назначенного из Киева военного губернатора Олега Кипера.

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