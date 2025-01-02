Пояснения Aгентства госуслуг о сделках купли-продажи автомобилей

В поддержку граждан Агентство государственных услуг (ASP) обеспечит завершение процедуры валидации сделок купли-продажи автомобилей, совершенных онлайн, в том числе по субботам и воскресеньям (при условии подачи заявки до 13:00), сообщает Noi.