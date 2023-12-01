Армения получила "пряник" от Запада: Следующий на очереди кнут

Министр экономики сообщил, что в санкционном списке Запада нет новых армянских компанийВ минувший четверг министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, за последнее время ни одна армянская компания не попала под санкции Запада за сотрудничество с Россией.
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