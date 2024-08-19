Захарова прокомментировала данные о якобы срыве переговоров с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждения о якобы срыве контактов с Киевом по недопущению ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, отметив, что никаких переговоров не велось.
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