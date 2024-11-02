В югорской деревне построили современную школу – детский сад на 120 детей

В деревне Ушья Кондинского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры при поддержке компании "Конданефть", которая входит в комплекс "Роснефти", построили новую школу – детский сад на 120 детей.
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