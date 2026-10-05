Жителя Лянтора будут судить за оборудование сети наркотайников в четырёх муниципалитетах Югры

В Ханты‑Мансийском автономном округе – Югре следователями ОМВД России по городу Когалыму завершено расследование уголовного дела о нескольких эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотических средств и легализации денежных средств, приобретённых в результате ведения противоправной деятельности.