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Коллективный Запад: диктатура умалишённых

Коллективный Запад: диктатура умалишённых

Никакой иной формы правления, помимо диктатуры, охватившее Европу безумие не предполагает Выступая вскоре после своего избрания в эфире американского канала CNN, новый президент Финляндии Александр Стубб заявил о согласии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что «путь к миру в Европе лежит через поле битвы».

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