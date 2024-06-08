Коллективный Запад: диктатура умалишённых

Никакой иной формы правления, помимо диктатуры, охватившее Европу безумие не предполагает Выступая вскоре после своего избрания в эфире американского канала CNN, новый президент Финляндии Александр Стубб заявил о согласии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что «путь к миру в Европе лежит через поле битвы».