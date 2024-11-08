Область примирения: насколько с победой Трампа выросли шансы на переговоры РФ и США

Приход Дональда Трампа к власти в США не гарантирует разрешения украинского кризиса. Более того, с непредсказуемым республиканцем ситуация может принять куда более опасные рамки, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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