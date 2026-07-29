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Давление внешних факторов на российский рынок усилилось

Давление внешних факторов на российский рынок усилилось

Российский финансовый рынок в конце июля 2026 года столкнулся с усилением внешнего давления и нарастанием геополитической неопределенности, что отразилось как на динамике фондовых индексов, так и на официальных курсах иностранных валют.

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