Давление внешних факторов на российский рынок усилилось

Российский финансовый рынок в конце июля 2026 года столкнулся с усилением внешнего давления и нарастанием геополитической неопределенности, что отразилось как на динамике фондовых индексов, так и на официальных курсах иностранных валют.
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