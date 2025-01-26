Бойцов СВО, которых поведут в свердловскую власть, отберут к марту

Отбор кандидатов на обучение по программе «Управленческие кадры Урала» — аналог инициированной президентом Владимиром Путиным программы «Время героев» для бойцов СВО — начнется в Свердловской области в феврале и закончится к марту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии